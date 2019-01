Facebook

Philipp Carstanjen mit Landesrat Johann Seitinger © Juergen Fuchs

Schon komisch, wenn Außenstehende vermeintlich nur das Haar in der Suppe entdecken – während man selbst bloß eine große Chance sieht und den Erfolg, der auf der Hand liegt. Als Philipp Carstanjen seinen Job als Koch bei einem Zweihauben-Restaurant in Graz aufgab, um Hotdogs und Sandwiches zu verkaufen, schüttelten viele den Kopf. Carstanjen aber meinte: „Fast Food und Qualität ist eine herrliche Kombination.“

Gschmackig fanden dies auch seine Gäste, die letztlich in Carstanjens „The Hungry Heart“ in der Nähe des Lendplatzes aufschmausten.

Grazer des Jahres



Der heute 27-Jährige hat halt immer schon über den Tellerrand hinaus geschaut und alle Scheuklappen abgelegt: Nach der Tourismusschule in Bad Gleichenberg etwa düste der Grazer in die USA. In Florida werkte er in einem elitären Yachtclub – und tischte unter anderem auch Sandwiches auf.

Carstanjen erkannte aber auch, dass der Mensch von belegten Weißbrötchen allein nicht lebt. Also sorgte er, längst wieder in Graz, für Nachschub: Neben dem Hungry gibt’s seit dem Vorjahr auch das Thirsty Heart (Albrechtgasse) mit rund 100 Biersorten aus 15 Ländern.

Gut möglich, dass der 27-Jährige schon am nächsten Projekt bastelt.

Was auch immer es sein mag, Carstanjen wird für die nötige Bodenhaftung sorgen: „Da stehen tatsächlich Menschen an, weil sie mein Essen wollen“, meint er einmal im Hinblick auf Warteschlangen vor dem Hungry Heart. Die sei das schönste Kompliment.