Am LKH Hochsteiermark werden, laut Plänen der Kages, ab April keine Thorax-Operationen mehr durchgeführt (Sujetbild) © Johanna Birnbaum

Das ist eine totale Beschneidung der Chirurgie am Standort Leoben. Wir haben so viel Expertise und jetzt das“, ist der Grundtenor am LKH Hochsteiermark in Leoben, nachdem bekannt wurde, dass es in der Chirurgie und der Unfallchirurgie ab 1. April dieses Jahres zu Neuerungen kommt. Es herrschen Unruhe und Unverständnis im Leobener Spital.

