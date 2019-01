Die "Stiefkinder" in der Streckennetzkarte der Grazer Öffis sollen verschwinden: Mit „GUSTmobil Graz“ kommt ein Sammeltaxi-System, das der Bevölkerung in dünn besiedelten und daher mit dem öffentlichen Verkehr nicht erschließbaren Stadtteilen ab September zur Verfügung stehen wird.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Elmar Gubisch

Rund 9.000 Menschen in den Gebieten Platte, Straßgang-Katzelbach und Hafnerstraße sollen mit dem neuen Mobilitätsangebot erreicht werden. Die Finanzierung bis Ende 2021 ist gesichert.

Die Idee ist es, Fahrgäste nach Buchung (zumindest eine Stunde vor Fahrtantritt) via App, Internet oder Telefon 0123 500 44 11 mittels (Sammel-)Taxi in einem der drei Bedienungsgebiete von einem Sammelpunkt zum anderen zu bringen. Sammelhaltepunkte berücksichtigen Ziele des täglichen Bedarfs, aber auch bestehende Haltestellen, um das Umsteigen in den Stadtverkehr zu ermöglichen. Insgesamt 258 Sammelpunkte sind es, die ab September in den genannten Gebieten angefahren werden. Stadträtin Elke Kahr: "Mit dieser Einrichtung gelingt es, Bedienungslücken in Graz zu schließen.“

Der Fahrpreis richtet sich nach Entfernung und Zahl der beförderten Personen, wird aber in der Regel zwischen einem und fünf Euro liegen. Die Kosten für die Pilotphase inklusive Investitionskosten belaufen sich für die Stadt auf rund 247.000 Euro. Nähere Infos zum System und wie es funktioniert finden Sie hier.