Am Brandort in Liebenau © Berufsfeuerwehr Graz

Urlaubsmitbringsel, an denen schöne Erinnerungen hängen, Babyfotos der Kinder, die gesamte Kleidung, Möbel, Schulbücher - all das hat eine Liebenauer Familie kürzlich beim Brand ihrer Wohnung verloren. Das Reihenhaus, Heim eines Ehepaares und seiner fünf Kinder im Alter zwischen sieben und 19 Jahren, präsentiert sich jetzt als pechschwarz verrußte Höhle und ist unbewohnbar.

„Die Familie konnte sich gerade noch mit dem Gewand am Leib retten. Sie haben alles, was ihnen am Herzen liegt, verloren“, erzählt Andrea Schmid, eine Arbeitskollegin der Mutter. Gemeinsam mit Martina Fügerl, einer Nachbarin der betroffenen Familie, hat sie in den letzten Tagen eine Hilfsaktion gestartet. In einem ersten Schritt wurden Eltern und Kinder auf diesem Weg mit Kleidung und den nötigsten Dingen versorgt. Direkt nach dem Unglück fanden sie vorübergehend Unterschlupf bei Freunden, wie es weitergeht, ist ungewiss.

Blick auf den Brand von Außen Foto © Berufsfeuerwehr Graz

Brandverletzungen

„Am wichtigsten ist, dass wir alle leben“, fasst einer der Söhne der Familie den Gedanken zusammen, mit dem sich die Betroffenen über den materiellen Verlust hinwegtrösten. Die Kinder kamen mit Rauchgasvergiftungen davon, die Eltern wurden mit Brandverletzungen im Gesicht und an den Händen mittlerweile in häusliche Pflege entlassen. „Meine Mutter hat die Angewohnheit, abends, bevor alle ins Bett gehen, die Haustür zuzusperren und den Schlüssel in ihre Handtasche zu stecken. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn sie das auch an diesem Abend gemacht hätte“, überlegt der 17-Jährige.

Wie es zu dem Brand kam, klären derzeit noch die Brandursachenermittler. Eine mögliche Quelle der Flammen: ein mobiles Heizgerät, das im Erdgeschoß stand. „Wir haben versucht, die Flammen zu ersticken, auch die Nachbarn haben geholfen“, erinnert sich der Sohn der Familie, der es im Gegensatz zu seinen Eltern bereits schafft, mit Fremden über die Nacht vor zehn Tagen zu sprechen. Wenige Minuten nachdem er noch in seinem Zimmer mit Freunden gechattet hatte, stand er barfuß und fassungslos vor der brennenden Wohnung.

Kleidung, Erinnerungsstücke, Möbel sind verkohlt Foto © KK

Hasserfüllte Kommentare

Wo werden wir in der nächsten Zeit wohnen? Deckt die Versicherung den Schaden ab? Das sind nicht alle Fragen, die die Familie jetzt beschäftigen. Neben großer Hilfsbereitschaft schlugen den Brandopfern nämlich auch hasserfüllte Kommentare im Internet entgegen.

Von einem „afghanischen Ehepaar“ hatte die Polizei in einer Aussendung über das Unglück berichtet. Eine Falschmeldung, die von Medien - auch von der Kleinen Zeitung - übernommen wurde und bei einigen die Sicherungen durchbrennen ließ. Niveauloseste Anwürfe auf Facebook waren die Folge. „Meine Eltern kamen vor zwanzig Jahren aus Kabul nach Graz, sind seit mehr als zehn Jahren Österreicher, wir sind hier geboren. Mein Vater arbeitet in der Autoproduktion bei Magna, meine Mutter in der Betreuung von Migranten. Sie haben hart gearbeitet, etwas aufgebaut“, unterstreicht der Sohn, der ein Grazer Gymnasium besucht. „Die Leute kennen uns nicht und urteilen über uns“, zieht er bittere Bilanz. Bei der Polizei räumte man in einer ersten Reaktion einen „Irrtum“ ein.

So können Sie helfen Wer die betroffene Familie unterstützen möchte, kann das über die Aktion "Steirer helfen Steirern" tun.

Die Kontodaten:

AT96 2081 5000 0017 0001

BIC STSPAT2GXXX

Verwendungszweck: Liebenau oder über das Spendenkonto der

Pfarre St. Christoph

Liebenauer Hauptstr. 291

8041 Graz

Die Kontodaten:

AT24 4477 0001 3000 0191

Verwendungszweck: Brand

