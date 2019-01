Facebook

Gegen 14.45 Uhr wurden am Dienstag Polizisten in der Waagner-Biro-Straße (Fahrtrichtung Süden) auf einen schwarzen Mercedes aufmerksam, nachdem dieser einen zivilen Streifenwagen sowie weitere Fahrzeuge mit offensichtlich weit überhöhter Geschwindigkeit und riskanter Fahrweise überholt hatte. Die Polizisten - sie waren zu diesem Zeitpunkt im Rahmen einer Fortbildung unterwegs - nahmen sofort die Verfolgung des Rasers auf.

"Der 21-jährige Grazer machte jedoch keine Anzeichen anzuhalten und fuhr mit Geschwindigkeitsspitzen von bis zu 120 km/h davon. Dabei gefährdete er durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer sowie mehrere Personen", wie Kontrollinspektor Markus Lamb mitteilte. Am Parkplatz einer Tierarztpraxis in der Karl-Morre-Straße mussten zwei bislang unbekannte Personen sogar auf die Seite springen.

Gestellt

Polizisten stellten den 21-Jährigen und seinen Beifahrer (22) schließlich in einer Firmeneinfahrt in der Waagner-Biro-Straße. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einer Mauer, wodurch der Pkw beschädigt wurde. Als Grund für seine Flucht gab der Grazer an, dass er keine Probleme mit der Polizei haben wollte, nachdem das Fahrzeug seinem Vater gehöre. Ein Alkotest sowie ein Suchtmittel-Vortest verliefen negativ.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche auf den beschriebenen Pkw (Mercedes, E-Klasse, schwarz) im Bereich Graz-Eggenberg aufmerksam oder durch diesen gefährdet wurden (insbesondere die beiden Personen vom Parkplatz der Tierarztpraxis). Sachdienliche Hinweise sind an den Dauerdienst des Kriminalreferats des SPK Graz, 059133/65 333, erbeten.

