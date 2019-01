In den nächsten Tagen sollen die Grazer Thermometer nach oben schnellen und wir erwartet einiges an Sonne. Gegen Wochenende kommen Niederschlag und kältere Temperaturen.

© Juergen Fuchs

Wer auf eine Grazer Schneedecke hofft, der wird in dieser Woche vermutlich enttäuscht werden. Zwar werden vor allem am Freitag Niederschlag und auch kältere Temperaturen erwartet, dass das nahende Wetter aber Graz in ein winterliches Weiß taucht, bleibt eher unwahrscheinlich.