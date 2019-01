Facebook

Das Übergreifen des Feuers auf den neueren Gebäudeteil konnte verhindert werden © Berufsfeuerwehr Graz

Zu einem Großbrand, der in weiten Teilen von Graz zu sehen war, kam es in der Nacht auf Mittwoch mitten im Stadtgebiet. Als die Grazer Berufsfeuerwehr um 1 Uhr früh kurz nach der Alarmierung im betroffenen Haus in der Rudolfstraße eintraf, stand das Dachgeschoß einer Gebäudehälfte bereits in Vollbrand, schildert Christian Gutmann von der Berufsfeuerwehr.