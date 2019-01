Facebook

© APA/ERWIN SCHERIAU

Ein schwerverletzter Mann, der in einem Lift in einem Haus in Eggenberg gefunden wurde, gab der Polizei zunächst Rätsel auf. Die Tat geschah am späten Nachmittag.

Wie sich später herausstellte war der 26-jährige Bosnier, der in Graz lebt, während eines Raubes in der Waagner-Biro-Straße in Eggenberg mit einem Messer attackiert worden - das Opfer zog sich Schnittverletzungen im Brustbereich zu, diese sind allerdings nicht lebensbedrohlich. Dem Mann wurde laut Zeugen Bargeld beraubt.

Ob die Tat im Lift geschah, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es kam zunächst zu einem Großeinsatz, weil die Polizei den Täter in einem Nachbarhaus befürchtete - die Fahndung dort verlief bis dato negativ.