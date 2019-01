Eva Voraberger boxt in der Nacht auf Samstag im Madison Square Garden in New York um den WM-Titel im Superfliegengewicht.

Steirerin in New York

Eva Voraberger vor dem legendären Madison Square Garden © Privat

Eines steht jetzt bereits fest: In der Nacht auf Samstag (3 Uhr, Dazn, live) wird österreichische Boxgeschichte geschrieben, wenn die Steirerin Eva Voraberger im weltberühmten Madison Square Garden gegen Amanda Serrano (Puerto Rico) um den WM-Titel der WBO (World Boxing Organization) boxt. Denn noch nie hat ein österreichischer Boxer in den USA um einen Weltmeistertitel gekämpft. „Der Kampf an sich hat bereits ein hohes Ansehen“, sagt Voraberger, die in rot-weiß-rotem Outfit und zu den Klängen von Falcos „Vienna Calling“ in den Ring steigen wird.

