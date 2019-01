Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Gewinnerinnen in der Kategorie Gastgeber © Jürgen Fuchs

Julia, Antonia und Claudia Günzberg nehmen gemeinsam mit Vanessa Zeballos die Grazer mit auf eine Weltreise, ohne dass die dafür ins Flugzeug steigen müssen. 2013 haben die vier jungen Frauen mit dem „La Meskla“ in der Kaiserfeldgasse ihr erstes Lokal aufgesperrt. Ausgehend von der peruanischen Küche, die dank zahlreicher Einwanderer mit starken asiatischen Einflüssen aufwartet, serviert man „Latin Social Food“.

Mit ihren ungewöhnlichen Marktständen, die am Lendplatz folgten, sorgen sie dafür, dass Trends aus internationalen Großstädten ihren Weg ins kleine Graz gefunden haben. Streetfood steht bei beiden auf der Karte. Tacos und Burritos verputzt man seit 2016 im Tropicante, im Shake Shaka nebenan gibt’s hawaiianische Poke Bowls. Positiver Nebeneffekt – die hippen Marktstände bringen Farbe in die etwas in die Jahre gekommene Markthalle am Lendplatz.

Grazer des Jahres

Lokalchefinnen mit Leidenschaft

„Wir schwärmen oft aus und bringen Ideen von unseren Reisen mit nach Graz“, erzählt Julia Günzberg. Als Eventmanagerin wagte sie 2013 gemeinsam mit Vanessa Zeballos, die davor in der Hotelerie tätig war, den Schritt vom Ausland zurück nach Graz und in die Gastronomie. Heute zeichnen die beiden für die Menügestaltung und die Küche verantwortlich. Schwester Claudia klinkte sich nach ihrem Wirtschaftsstudium, Schwester Antonia nach ihrer Ausbildung im Bereich Personalwesen.

„Wir sind lieber unter Leuten als am Bildschirm und machen das mit Leidenschaft“, unterstreicht Julia Günzberg für das dynamische Quereinsteigerinnen-Quartett, das mit Ideen am Puls der Zeit für mehr Vielfalt in der Grazer Gastroszene sorgt. Und auch das nächste Projekt steht schon in den Startlöchern – diesmal kein neues Lokal. „Wir möchten ein Kochbuch herausbringen und damit den Österreichern die lateinamerikanische Küche schmackhaft machen“, verrät Günzberg.