Das Team von Vibes-Fitness: Mario und Katrin Nerad mit der zukünftigen Studioleiterin Lisa Proneg © Alex Danner

"Das Gebäude ist ein Zuckerl“, bringt es Katrin Nerad auf den Punkt, während sie einen ersten Blick auf die Räumlichkeiten am Südtiroler Platz gewährt, in denen ab dem Frühling der dritte Standort von „Vibes Fitness“ in Graz zu finden sein wird. Auf mehr als 500 Quadratmetern werden Grazer hier bei betreuten Trainings schwitzen.

Noch ist das zukünftige Trainingsstudio allerdings eine Großbaustelle. Nicht nur im vorderen Gebäudeteil, wo bis vor Kurzem die 3D-Druck-Experten von Layer Lab zu finden waren, wird derzeit gestemmt und betoniert. Teil des zukünftigen Studios wird auch der große Saal-Zubau im Innenhof in Richtung Defreggergasse sein. Dieser wurde beim Umbau des Gebäudes 2012/2013, bei dem aus der ÖGB-Zentrale die „Residenz zum silbernen Elefanten“ wurde, nicht fertig ausgebaut und blieb bis jetzt ungenutzt. Das Haus schräg gegenüber des Kunsthauses ist eine Luxusimmobilie und erregte Aufmerksamkeit damit, dass man die teuersten Wohnungen in Graz verkaufen wollte.

Südtiroler Platz ist bereits der dritte Fitness-Standort

Für das junge Unternehmerpaar ist es bereits das dritte Projekt, das sie in Graz in Angriff nehmen. Standorte am Hauptplatz und in der Leechgasse gibt es bereits. Katrin Nerad ist seit 22 Jahren im Gesundheitsbereich tätig und bildet selbst Trainer aus, daneben studierte sie Umweltsystemwissenschaften. Ihr Mann Mario Nerad wird Fans von American Football kein Unbekannter sein. Er spielte als Runningback für die Grazer Giants und im österreichischen Nationalteam.

Während das Team der Eröffnung entgegenfiebert, ist ein anderes Grazer Businesspaar schon einen Schritt weiter. Christof und Jutta Kirschner sind mit ihrem Layer Lab vom Südtiroler Platz in die Körösistraße 9 gezogen. Auch an der neuen Adresse bleiben sie Spezialisten für 3D-Scan und 3D-Druck.

