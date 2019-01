Betriebsfeuerwehr für LKH West und UKH in Eggenberg soll aufgelassen werden. Landesbranddirektor zündelt in Brief massiv gegen die Fehlentscheidung.

© Jürgen Fuchs

Es ist ein heißer Streit, der sich da um die Betriebsfeuerwehr an den Spitälern LKH West und UKH in Eggenberg entzündet hat. Der Betriebsdirektor des LKH Süd-West, Bernhard Haas, will die Betriebsfeuerwehr, die in Kooperation auch fürs UKH zuständig ist, Ende Februar einstellen.

Der Hauptgrund: „Es finden sich nicht mehr genügend Mitarbeiter, die beitreten wollen.“ Schon vor eineinhalb Jahren hat der Spitalschef dazu die Expertise des Landesfeuerwehrverbandes erbeten und „keine Antwort erhalten“. Also hat er ein Gutachten beauftragt, das das Aus der Betriebsfeuerwehr als gangbaren Weg untermauert.

Anfahrtszeit von zwei auf sechs Minuten verlängert

Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried schlägt nun aber in einem Brief an Haas Alarm. Das Gutachten sei mangelhaft, das „Gefahrenpotenzial am Standort“ sei aufgrund gestiegener Bettenzahl und Chemikalien im Keller (Pathologie, Hausapotheke) gestiegen. Da inzwischen die Wache der Berufsfeuerwehr in Eggenberg aufgelassen ist, habe sich die Anfahrtszeit der Florianijünger verlängert von zwei Minuten auf sechs Minuten. Der Branddirektor fordert den Spitalschef auf, die Betriebsfeuerwehr „im Sinne der Patientensicherheit nicht aufzulösen“.

Wir können die Sicherheit mit Brandschutzwarten aufrechterhalten. Bernhard Haas, Betriebsdirektor LKH Süd-West

Haas will die seit 1998 bescheidmäßig vorgeschriebene Betriebsfeuerwehr dennoch im Einvernehmen mit der Behörde der Stadt Graz abschaffen: „Wir können die Sicherheit mit Brandschutzwarten aufrechterhalten“. Der Feuerwehrverband kenne nicht alle Infos, um das beurteilen zu können.

Nun wollen beide Seiten die Wogen bei einem runden Tisch mit Vertretern der Stadt und brandschutztechnisch relevanten Institutionen glätten.

