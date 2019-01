Facebook

Mit Disziplin und Zielstrebigkeit zum Erfolg: Herzspezialist Markus Wallner von der Med Uni Graz © PRIVAT

Extrem ehrgeizig, diszipliniert und zielstrebig sei er immer gewesen, sagt Markus Wallner. Egal, ob im Sport oder in der Schule. „Ich bin davon überzeugt, dass man sein ganzes Potenzial nur ausschöpfen kann, wenn man liebt, was man tut, und eine Leidenschaft dafür entwickelt.“

Diese Einstellung hat dem Herzspezialisten, der an der Klinischen Abteilung für Kardiologie der Medizinischen Universität Graz arbeitet, eine hohe Auszeichnung für seine Forschungsarbeit eingebracht: den Melvin L. Marcus Award der American Heart Association (AHA) in Chicago. „Für den Award gibt es Bewerbungen aus aller Welt und allein ins Finale zu kommen, ist eine Ehre. Ihn zu gewinnen, ist wirklich unglaublich“, sagt Wallner, der nach einem dreijährigen Forschungsaufenthalt an der Lewis Katz School of Medicine der Temple University in Philadelphia im September an die Uni Graz zurückgekehrt ist.