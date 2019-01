Auf viele Herausforderungen im letzten Jahr blickte Militärkommandant Heinz Zöllner bei seinem Neujahrsempfang zurück. Heuer stehen einige Neuerungen in der Steiermark an.

Bürgermeister Siegfried Nagl, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner und Verteidigungsminister Mario Kunasek beim Empfang © Juergen Fuchs

Der steirische Militärkommandant Heinz Zöllner konnte sich in der Ansprache beim Neujahrsempfang Mittwochabend in Graz nicht über Beschäftigungsmangel 2018 und 2019 beklagen: So seien unter anderem Grenzeinsatz, Unwetter und Hilfe bei diversen Großevents herausfordernd gewesen. 2019 stehe die Flugshow Airpower in Zeltweg heran, so der Brigadier. Vorsichtig optimistisch gab er sich bezüglich Heeresinvestitionen.