Geburt im Rettungsauto Kimberly hatte es zu eilig

Nur wenige Minuten, nachdem die angeforderte Rettung in Dobl-Zwaring eingetroffen war, kam in der Nacht zum Mittwoch Kimberly zur Welt - im Rettungsauto und pumperlgsund. Am Nachmittag besuchten die Sanitäter Mama und Baby.