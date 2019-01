Pilotprojekt in Graz„Mehrsprachigkeit ist ein Schatz, den man hegen muss“

Facebook

Sprachförderung im Grazer Kindergarten Kaiser-Franz-Josef-Kai © Juergen Fuchs

Rede gefälligst Deutsch“, das ist ein Satz, den Zuwanderer immer häufiger zu hören bekommen würden, wenn sie sich in ihren Muttersprachen unterhalten, schildert Esther Sattler, Sprachentwicklungsassistentin des Vereins Sprachschatz. „Viele wissen nicht, dass es von enormem Wert ist, die Erstsprache gut zu können. Denn eine gut entwickelte Erstsprache führt dazu, dass eine Zweitsprache erfolgreich gelernt werden kann.“

Die in Papua-Neuguinea aufgewachsene Elementarpädagogin hat dort an der amerikanischen Schule selbst erlebt, wie sich ein Sprachverbot anfühlt. „Pidgin war nicht erlaubt. Das ist ein enormer Einschnitt in die Identität.“

Gemeinsam mit Daniela Rotter und Jolande Vogel, den Initiatorinnen des Vereins Sprachschatz, arbeitet sie an einem Pilotprojekt, um den mehrsprachigen Spracherwerbsprozess von Kindern zu fördern.

Umgesetzt wird das Projekt zur Deutschförderung im Kindergarten Kaiser-Franz-Josef-Kai in Graz. Leiterin Birgit Javernik ist überzeugt: „Mehrsprachigkeit ist ein Schatz, den man hegen und pflegen soll.“ 22 der insgesamt 48 Kinder sind mehrsprachig.

Jolande Vogel und Esther Sattler vom Verein Sprachschatz Foto © (c) Juergen Fuchs



Der Fokus der Deutschförderung findet mithilfe der Lieblingsbücher statt. Zusätzlich werden die Bücher von den Eltern in die jeweiligen Erstsprachen übersetzt und als Hörspiel aufgenommen. „Die Eltern werden aktiv einbezogen und können ihre Sprachen als Ressourcen einbringen“, so die Projektinitiatorinnen.

Das Projekt Zehn Bücher wie „Der Superwurm“ oder „Zilly, die Zauberin“ wurden in Bosnisch, Afrikaans, Englisch, Arabisch, Tagalog, Bulgarisch, Panjabi, Chinesisch, Französisch und Rumänisch von den Eltern als Hörspiele vertont. Im Kindergarten wird mit den Materialien der Erwerb der Zweitsprache Deutsch gefördert.

Die teilnehmenden Eltern bestätigen die Erfolge: „Meine Kinder wachsen dreisprachig auf und sprechen Bulgarisch, Persisch und Deutsch. Als mein älterer Sohn in die Schule gekommen ist, habe ich angefangen, mehr Deutsch mit ihm zu sprechen, aber sein Deutsch wurde schlechter“, erinnert sich Margarita Ghusaz. Elma Hadzic, die für Sohn Jusuf den „Regenbogenfisch“ in Bosnisch/Kroatisch/Serbisch übersetzt hat, pflichtet bei: „Die Muttersprache ist ein Fundament und gibt Halt wie Wurzeln einem Baum.“ Interesse für Sprachen hat das Projekt auch bei Manuela Rosenzopf und ihrer Tochter Sophie geweckt: „Wir sprechen Deutsch, haben uns den ‚Superwurm‘ aber auf Arabisch angehört. Das war faszinierend.“

