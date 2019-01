Im September 2018 kollidierten in Graz ein Linienbus und eine GKB-Zuggarnitur - mit fatalen Folgen. Was sich seither getan hat.

September 2018: Die Buslenkerin wird tödlich verletzt © APA/ERWIN SCHERIAU

Der Unfall ereignete sich am unbeschränkten Bahnübergang in der Grottenhofstraße in Graz - und hatte fatale Folgen: Bei der Kollision eines Linienbusses mit einer Zuggarnitur der Graz-Köflach-Bahnen (GKB) im September 2018 wurde die Buslenkerin tödlich verletzt, elf Fahrgäste wurden teils schwer verletzt.

