Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter Rauch aus dem Gebäude © BF Graz

In einer Reihenhaussiedlung in der Neudorfer Straße in Graz-Liebenau brach am Sonntag kurz vor 22 Uhr ein Brand aus. Dabei wurden insgesamt acht Personen leicht verletzt, berichtet die Landespolizeidirektion.