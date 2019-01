Facebook

Der Brand ging von einer Restmülltonne aus © FF Gössendorf

Ein 37-jähriger Mann aus Graz-Umgebung bemerkte Sonntagnachmittag im Vorbeigehen, dass bei einer Siedlung am Veilchenweg in Gössendorf eine Restmülltonne brannte - und zwar im Bereich eines überdachten Müllsammelplatzes einer Wohnhausanlage. In der Nähe befinden sich mehrere Carports.