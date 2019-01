Facebook

Pünktlich nach dem Ferienende startet am kommenden Montag, dem 7. Jänner, die zweite Phase der sicherheitstechnischen Erneuerung im Plabutschtunnel. Bis 16. Jänner werden daher von 20 Uhr bis 5 Uhr beide Tunnelröhren gesperrt und der komplette Verkehr durch das Grazer Stadtgebiet umgeleitet. Die Asfinag begründet diese Maßnahme mit Testdurchläufen in der erneuerten Tunnelröhre. Hier werde alles auf Herz und Nieren geprüft, wofür der Tunnel aber verkehrsfrei sein muss. Erst nach den finalen Tests der neuen Einrichtungen könne der Tunnel in vollem Umfang genutzt werden. In der anderen Tunnelröhre laufen parallel Sanierungsarbeiten. Tagsüber stehen beide Tunnelröhren zur Verfügung.