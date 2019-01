Kleine Zeitung +

Dachterrasse in Flammen Massive Rauchsäule bei Brand in Graz: Drei Verletzte

Keine Atempause für die Grazer Berufsfeuerwehr: Am Freitag musste sie zu einem Brand in Eggenberg ausrücken. Davor hatte es in der Küche eines Gasthauses in Waltendorf gebrannt.