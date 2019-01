25.000 Gäste strömten zum Silvesterspektakel am 31. Dezember. Zwischenfälle blieben aus. Die nächste Neujahrsshow kommt fix.

In einem Farbenmeer erstrahlte der Hauptplatz zu Silvester © Juergen Fuchs

Kein Feuerwerk, dafür eine farbenfrohe Laser-Lichtshow brachte die Silvesternacht heuer in Graz. 25.000 Menschen kamen am 31. Dezember zu den drei Vorführungen am Hauptplatz.

