Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schneetreiben Mittwochnachmittag in Graz © Webcam Stadt Graz

Ein für Grazer Verhältnisse durchaus heftiges Schneetreiben schneite Mittwochnachmittag in der Landeshauptstadt herein. Und so schön der Anblick ist, so sehr müssen Autolenker in diesen Minuten aufpassen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.