Silvester am Grazer Schloßberg (Archivbild) © Jürgen Fuchs

Weiter gesucht wird jener junge Mann, der zum Jahreswechsel auf dem Grazer Schloßberg einen pyrotechnischen Gegenstand gezündet hat, durch den ein 17-jähriger Südoststeirer schwer verletzt wurde. Eine Personenbeschreibung des Böllerwerfers liegt nach mehreren Zeugenbefragungen vor.

Wie berichtet, hob der 17-jährige Südoststeirer kurz nach Mitternacht den am Boden liegenden pyrotechnischen Gegenstand auf, weil er ihn für einen "Bengalen" hielt. Allerdings dürfte es sich um einen Böller der Kategorie F2 gehandelt haben. Mehrere Augenzeugen wollten den Burschen noch warnen, doch er hörte ihre Rufe nicht. Dann explodierte der Böller in der rechten Hand des 17-Jährigen, der Bursche wurde an der Hand und im Gesicht schwer verletzt.

Wie Zeugen schilderten, dürfte der Werfer das alles mitbekommen haben, weshalb er sich sofort aus dem Staub machte. Beschrieben wird er als etwa 18 bis 19 Jahre alt, rund 1,7 Meter groß und blond. Er hatte einen Dreitagesbart und war mit einer roten Jacke und einem rot-grünen T-Shirt bekleidet. Vermutlich ist er Österreicher.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schmiedgasse entgegen: Tel. 0 59133 - 6593.