Mehrere Brände Böller in der Hand explodiert: 17-Jähriger verletzt

Am Schloßberg in Graz verletzte sich ein 17-Jähriger an Hand und am Kopf. Viele Brände hielten die Einsatzkräfte in der Silvesternacht in der Steiermark auf Trab. In Graz brannte ein Waggon ab.