Jedes Jahr passieren am 1. Jänner und am Heiligen Abend die meisten Einbrüche. Die Polizei warnt und gibt Tipps.

© Polizei

Draußen wird gefeiert, gesungen und gelacht, drinnen wird die Wohnung ausgeräumt. Alljährlich finden zu Weihnachten und Neujahr laut Polizei Steiermark die meisten Einbrüche statt. Allein 150 Anzeigen wurden im Jahr 2014 über den Jahreswechsel verzeichnet. Am 1. Jänner 2018 wurden nach dem Jahr 2014 die zweitmeisten Anzeigen verzeichnet. Vor allem in Wohnungen und Wohnhäuser wird meist eingebrochen. So warnt die Polizei auch heuer wieder vor Einbrechern an Silvester.

