Sucht man auf Google, wird bei manchen Grazer Supermärkten heute 20 Uhr als Ladenschluss angezeigt - stimmen tut das nicht. Wir haben bei Spar, Merkur und Hofer nachgefragt. Letztere überraschen mit ihren Zeiten an Silvester.

Bei Hofer kann man heute bis 17 Uhr einkaufen © Fotolia

Ein paar Glückbringer, Sekt oder Brötchen noch schnell einkaufen - wo geht das wie lange in Graz? "Bis 20 Uhr" - so steht es zumindest auf Google, wenn man allgemein nach den heutigen Silvester-Öffnungszeiten von Hofer Graz oder Merkur Graz sucht. Nur bei Spar wird 15 Uhr angezeigt, was auch stimmt, wie man dort bestätigt. Ausnahmen gibt es aber. Und Hofer hat sogar noch länger offen.

