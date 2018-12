Eine kurze Probe gab Sonntagabend einen ersten Vorgeschmack auf das, was die Besucher in der Silvesternacht in Graz erwartet: eine Show aus Wasser, Licht und Klang. Hier die ersten Bilder.

Erste Impressionen von der Silvester-Show © Ballguide/Stefan Pajman

An sich ist die spektakuläre Show, mit der Mischael Anton "beim Publikum eine Gänsehaut erzeugen" will, ja erst in der Silvesternacht zu sehen - und zwar in drei Teilen, um 19 Uhr, um 22 Uhr und natürlich um Mitternacht. Bei einem Test Sonntagabend gab es aber bereits eine erste Kostprobe zu sehen.