Hermann Zotter © Ballguide/Aufreiter

Hermann Zotter (55), Chef der Messe in Graz, nahm während der Weihnachtsfeiertage seinen Hut. Nach zwei Jahren im Amt beendet er seine Tätigkeit von sich aus. Gründe für seinen Abgang wollte er "der Fairness halber" keine nennen. "Ich will das zuvor mit der Messe-Leitung und meinem Team in Ruhe besprechen", so Zotter im Interview mit der Kleinen Zeitung.

