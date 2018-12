Tourismus„Graz hat noch viel Luft nach oben“

Facebook

GrazTourismus-Chef Dieter Hardt-Stremayr © Ballguide/Pajman

Herr Hardt-Stremayr, Graz wird heuer ausnahmsweise keinen Nächtigungsrekord aufstellen, mit mehr als 1,1 Millionen aber trotzdem ein Spitzenergebnis einfahren. Gibt es noch Potenzial für mehr oder hat Graz den Plafond erreicht?

DIETER HARDT-STREMAYR: Ja, heuer wird es Platz zwei oder drei werden, was die Nächtigungszahlen betrifft. Je nachdem, wie der Dezember im Finale läuft. Aber bei der Destinationsstärke ist noch viel Luft nach oben. Das Potenzial liegt bei zwei Millionen. Die Frage ist: Wie lange braucht es, bis wir dorthin kommen? Vom Produkt und vom Layout der Stadt her vertragen wir deutlich mehr als jetzt. Das zeigt sich jetzt schon an einzelnen Tagen.

