Jörg Leichtfried (SPÖ) wollte wissen, warum der "Black Hawk" am Nationalfeiertag zweimal zwischen Graz und Wien "pendeln" musste und was das dem Bundesheer kostete.

Am Nationalfeiertag

Mario Kunasek beim Probesitzen im Cockpit eines Black Hawk © Bundesheer/Pusch

Erstmals gab es im letzten Jahr am Nationalfeiertag zwei große Heeres-Leistungsschauen. Neben der traditionellen großen Schau auf dem Wiener Heldenplatz wurde am 26. Oktober auch die Grazer Innenstadt vom Bundesheer "bespielt". Klar, dass Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) an beiden Schauplätzen anwesend sein musste, schließlich wurden auch Rekruten feierlich angelobt.

