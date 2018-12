Zwei Georgier waren in Drogeriemärkten im Mürztal auf Diebestour, ein Mann aus der russischen Föderation wurde von einem Detektiv in Graz erwischt. Suche nach Dieben in Wagna.

Ladendiebe haben Hochsaison (Sujet) © Jürgen Fuchs

Nach Weihnachten stürmen nicht nur die Kunden die Geschäfte, unter das Einkaufsvolk mischen sich offenbar auch vermehrt ungebetene Gäste. In der Steiermark konnten am Freitag gleich drei Ladendiebe festgenommen werden, alle drei kommen aus Osteuropa und sitzen mittlerweile hinter Gittern.

So sollen zwei Georgier im Alter von 22 und 25 Jahren am Freitag aus vier Filialen eines Drogeriemarktes im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag Waren im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen haben. Nachdem Zeugen sich Details über ihr Fahrzeug gemerkt hatten, leitete die Polizeiinspektion Kindberg eine Großfahndung in der Region ein. Diese war wenig später auch erfolgreich: In Leoben wurden die Männer angehalten und festgenommen, das Diebesgut im Auto sichergestellt. Die Georgier wurden in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.

Von Detektiv ertappt

In einem Einkaufszentrum im Norden von Graz bemerkte der Ladendetektiv eines Elektromarktes, wie ein "Kunde" Waren in seiner Tasche verschwinden ließ. Er hielt den Mann an und stelle ihn zur Rede, dabei gab sich der Ertappte auch gleich geständig. Bei der Einvernahme durch die Polizisten der Inspektion Wienerstraße gab der 36-Jährige Staatsbürger der russischen Föderation an, seit 3. Dezember weitere Ladendiebstähle begangen zu haben. Dabei erbeutete Handys, Geld und Parfums im Wert von mehreren Tausend Eur. Der Mann befindet sich nun in der Justizanstalt Graz-Jakomini.

Täter entwischt

Auch in einer Drogeriefiliale im südsteirischen Wagna langten am Donnerstagabend zwei noch unbekannte Diebe zu. Sie stahlen Parfums im Wert von mehreren Hundert Euro, konnten aber entwischen. Die Polizeiinspektion Leibnitz bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, um sachdienliche Hinweise: Tel. 0 59 133 - 6160.