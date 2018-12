Facebook

Gustav Troger arbeitet derzeit in seinem neuen Atelier in Graz © Andrea Kratzer

Gerade erst von seinem zweimonatigen USA-Aufenthalt retour, steckt der gebürtige Kohlschwarzer Künstler Gustav Troger bereits in seinem nächsten Projekt. „Ich habe neue Räumlichkeiten in Graz bekommen und werde dort ein Atelier einrichten“, so Troger, der lange in Bärnbach gelebt hat und dort auch immer wieder auf Besuch bei den Schwiegereltern ist.

