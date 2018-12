Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dreißig Ehrenamtliche helfen beim Kältetelefon mit © Caritas

Seit 1. Dezember klingelte es in Graz bei der Caritas 47 Mal in den Nachtstunden. Das ist die bisherige Bilanz des Kältetelefons, das heuer das zweite Jahr in Betrieb ist. In der kältesten Nacht am 17. 12. wurde am öftesten angerufen. Doch wie sehr wurde das Angebot von den Betroffenen genutzt?

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.