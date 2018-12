Facebook

Notschlafstellen dienen in rauen Nächten als letzter Unterschlupf © Helmuth Weichselbraun/Sujetbild

Bis minus drei Grad zeigte das Thermometer über die vergangenen Feiertage in Graz an. Nicht jeder hat ein Dach über dem Kopf, wo er in solchen Zeiten warmen Unterschlupf findet. Daher gibt es seit 15. November zusätzlich zu den klassischen Obdachlosen-Einrichtungen 50 Betten in der Winternotschlafstelle, seit 1. Dezember läuft das Kältetelefon auf Hochtouren.

