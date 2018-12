Facebook

Bei einem Auftritt beim "Nova Rock" 2016 © APA/HERBERT P. OCZERET

Mit so einer großen Nachfrage nach Tickets für das Konzert "1000 Jahre EAV - Abschiedstour" hatte der Veranstalter Show Factory GmbH offenbar nicht gerechnet. Das Konzert am 3. August verlegte dieser deshalb kurzerhand vom Grottenhof in Leibnitz in die Messehalle in Graz.

