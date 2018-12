Kleine Zeitung +

Einbruch in Seiersberg Schmuck, Sparbücher und Bargeld gestohlen

Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro sind am Heiligen Abend in einem Wohnhaus in Seiersberg gestohlen worden. Die unbekannten Täter gelangten durch die aufgebrochene Terassentür ins Haus.