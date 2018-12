Facebook

Christbaum macht Platz für die Silvestershow © Andrea Rieger

Zuhause stehen die Christbäume traditionell bis zumindest 6. Jänner. Jener am Grazer Hauptplatz wird heuer schon besonders früh abmontiert. Heute früh kurz nach 7 Uhr waren Mitarbeiter der Energie Graz bereits im Einsatz, um die Kugeln, die den Baum schmücken abzuhängen und die Lichterketten zu entfernen. Am Hauptplatz herrschte auch sonst schon in den Morgenstunden geschäftiges Treiben. Die Standln des Weihnachtsmarktes wurden abgebaut.