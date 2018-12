Facebook

© Kloiber

Zuhause stehen die Christbäume traditionell bis zumindest 6. Jänner. Jener am Grazer Hauptplatz wird heuer schon besonders früh abmontiert. Die Arbeiten laufen bereits am 27. und 28. Dezember. Grund ist der am Freitag startende Aufbau für die neue Silvestershow in der Grazer Innenstadt.