Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Scheriau

Wenn Dämmerungszeit und Ferien aufeinandertreffen, dann haben Einbrecher Hochsaison. Das zeigen Zahlen aus den Vorjahren. 2017 kam es überhaupt am Heiligen Abend zu mehreren Einbrüchen in der Landeshauptstadt. "Auch jetzt ist Graz der Hotspot für Einbrecher", weiß Fritz Grundnig von der Pressestelle der Polizei.

Meist passiert das dann, wenn die Besitzer von Familienbesuchen wieder heimkommen. Daher steigen in der Advent- und Weihnachtszeit die Einbrüche immer wieder an. Die Polizei hat aus diesem Grund folgende Tipps veröffentlicht

Fenster niemals Fall gekippt lassen! Gekippte Fenster sind für Einbrecher offene Fenster.

Gekippte Fenster sind für Einbrecher offene Fenster. Steuern Sie Lichtquellen und elektrische Rollläden mit Zeitschaltuhren! Die passenden Utensilien sind in jedem Baumarkt erhältlich.

Die passenden Utensilien sind in jedem Baumarkt erhältlich. Außenbereich aufräumen! Räumen Sie Leitern, Möbel oder sonstige Gegenstände, die als Aufstiegshilfe dienen können, weg.

Räumen Sie Leitern, Möbel oder sonstige Gegenstände, die als Aufstiegshilfe dienen können, weg. Keine Chance dem Osterhasen! Verstecken Sie im Außenbereich keine Ersatzschlüssel!

Verstecken Sie im Außenbereich keine Ersatzschlüssel! Strom abdrehen! Falls im Außenbereich Steckdosen vorhanden sind: Drehen Sie die Stromzufuhr ab. Einbrecher könnten versuchen, diese Stromquelle für ihr Werkzeug zu nutzen.

Sollten Sie zu Weihnachten und Silvester tagelang nicht zuhause sein, beachten Sie bitte, dass Vertrauenspersonen den Briefkasten leeren und die Zeitungen/Prospekte vor der Haustüre entfernen sollten. Rollläden sollten darüber hinaus nicht permanent geschlossen oder geöffnet sein – tut sich hier etwas, schreckt das Einbrecher ab, die Wohnung wirkt dadurch bewohnt. Und ganz wichtig: Hinterlassen Sie in sozialen Netzwerken sowie auf Anrufbeantwortern niemals, dass Sie sich im Urlaub befinden.

Kostenlose Beratungen der Polizei

Die Grazer Polizei bietet über das Sicherheitsinformationszentrum (Sinfo) am Lendplatz auch kostenlose Beratungen in Sachen Einbruchsschutz an. "Man kann während der Öffnungszeiten jederzeit vorbeikommen, wenn man ausführlichere Infos benötigt, sollte man vorab einen Termin vereinabren", so Grundnig. Das Angebot werde sehr gut angenommen, die Experten vor Ort geben Tipps von einfachen Maßnahmen bis zu möglichen Alarmanlagen.

Das Sinfo (Tel. 0316/872-57 77) in der Keplerstraße 25 hat Montag bis Donnerstag von 8 bis 12.30 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Dienstags (15 bis 17 Uhr) und donnerstags (10 bis 12 Uhr) ist auch der kriminalpolizeiliche Beratungsdienst vor Ort.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.