© David Knes

Einen Auffahrunfall zwischen zwei Straßenbahn-Garnituren hat es am Sonntag kurz nach 15.30 Uhr in Eggenberg gegeben. Der Unfall ist in der Nähe des Bahnhofes im Bereich Eggenberger Straße/Waagner-Biro-Straße passiert. Laut Auskunft der Polizei gibt es vier Verletzte, die ins Spital gebracht werden mussten. Es handelt sich um einen Mann, der ins UKH gebracht wurde, außerdem um eine Frau und zwei Kinder, die vom Roten Kreuz ins LKH Graz eingeliefert wurden. Wie sich am späteren Nachmittag herausstellte, haben alle vier nur leichte Verletzungen erlitten.