Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Lenker wurde bei dem Unfall schwer verletzt © FF Autal

Ein Wiener (59) kam am Samstagnachmittag auf der A2 bei Laßnitzhöhe und dem Knoten Ost in Fahrtrichtung Villach mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonleitwand. Der Pkw überschlug sich und das Fahrzeug blieb auf dem Dach zu liegen. Eine Polizeistreife, die zum Zeitpunkt des Unfalls in Fahrtrichtung Wien unterwegs gewesen war und eine anwesende Ärztin sowie zwei weitere Personen führten bis zum Eintreffen des Notarztes die Erstversorgung durch. Der Wiener musste vom Notarzt noch an der Unfallstelle intubiert werden und wurde vom Rettungshubschrauber C 12 ins LKH Graz geflogen. Er erlitt eine Teilamputation des linken Arms. Die Autobahn war vorübergehend gesperrt.