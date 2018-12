Kleine Zeitung +

Einkaufssamstag Graz nimmt Kurs auf Weihnachten: Das tut sich in der Stadt

Wir begleiten Sie heute wieder durch den letzten Einkaufssamstag vor Weihnachten: Wo man heute noch in Adventstimmung kommt, was sich in der Innenstadt und in den Einkaufszentren abspielt und Last-Minute-Geschenketipps.