Im Shoppingcenter wurde ein Sackerl mit Geschenken stehen gelassen. © Sujetfoto/Jürgen Fuchs

Dienstagfrüh: In der Facebook-Gruppe „share & care graz“ (25.000 Mitglieder) ist ein neuer Beitrag zu lesen. Denise Pfister schreibt, sie habe in Seiersberg gekaufte Geschenke für ihre Kinder stehen gelassen: „Ich kann es mir nicht leisten, das alles noch mal zu kaufen und hoffe über Facebook einen ehrlichen Finder zu finden...“



Dienstagvormittag: Einen Finder gibt es nicht. Dafür mehrere User, die anbieten, einen Teil des Schadens zu übernehmen. Dienstagfrüh: Ein Screenshot von ersten Antworten auf das Posting © Screenshot

Donnerstagfrüh: Das Posting ist verschwunden. Nachrichtenanfrage an Denise Pfister.



Dienstagmittag: Grund der Löschung war die Gruppenregel „Keine Geldspenden“. Die Hilfsbereitschaft setzte sich auf anderer Ebene fort, so Pfister. Die Userin Michaela Unger habe die Shoppingcenter-Leitung kontaktiert. Von dieser sei dann ein 50-Euro-Gutschein hinterlegt worden.



Freitagmittag: Michaela Unger antwortet auf unsere Anfrage: „Mich hat das Posting so bewegt, weil ich selbst weiß, wie sich das anfühlt, wenn man seinem Kind etwas schenken möchte und einem die Mittel dafür fehlen!“



Freitagnachmittag: Center-Leiterin Sylvia Baumhackl bestätigt auf Nachfrage, dass sie in diesem Fall privat weiterhalf.



Morgen, Weihnachten: Zwei Kinder freuen sich über Pyjamas und Pullis (Größe 86 und 116) und einen kleinen Bademantel (Größe 116).

