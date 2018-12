Staus, Staus, Staus gab es am Freitag in der ganzen Stadt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Staus - hier vor der überlasteten Kastner&Öhler-Garage in Graz © Schachner

Viele Autofahrer werden derzeit wohl wenig weihnachtliche Gedanken haben. Denn in der Stadt regiert am Freitag vor Weihnachten das Verkehrschaos. Auf der Suche nach Parkplätzen kämpfen sich die Autos durch die Innenstadt - hier beispielsweise an der komplett belegten Kastner & Öhler-Garage vorbei.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.