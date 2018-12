Grazer Seelsorgedienste öffnen am 24. Dezember ihre Türen für all jene, die Weihnachten nicht alleine feiern möchten. Auch Notschlafstellen haben geöffnet.

Nicht jeder hat an Weihnachten eine Familie um sich, mit der er das Fest feiern kann. Wer an dem Tag aber nicht allein feiern möchte, ist am Heiligen Abend zur gemeinsamen Feier in folgenden Grazer Seelsorgeeinrichtungen eingeladen:

Graz-Mariahilf: Weihnachten für Alleinstehende, 14 Uhr bis 16 Uhr, Pfarrsaal, Mariahilfer Platz 3. Telefon: 0316/71 31 69.



Graz-St. Peter: Weihnacht gemeinsam statt einsam, 16 Uhr, Pfarrsaal, Gruber-Mohr-Weg 9, Telefon: 0316/47 10 72.

Außerdem ist die Telefonseelsorge 142 rund um die Uhr erreichbar.

Steiermark heute - Telefonseelsorge bereitet sich auf Weihnachten vor

Notschlafstellen der Caritas

"Wer ein Bett braucht, soll sich bei uns melden. Niemand muss in Graz frieren", sagt Stefan Bottler-Hofer von der Caritas.

FranzisCa Notschlafstelle: durchgehend geöffnet, Notschlafstelle für Frauen und Mütter mit ihren Kindern, Georgigasse 78, 8020 Graz, 0316/8015 742, franzisca.nost@caritas-steiermark.at

Arche 38: telefonisch immer erreichbar, Kontaktstelle: Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung. Notschlafstelle: Aufnahme täglich 18 bis 8 Uhr. Beratungsstelle, Notschlafstelle und Wohngemeinschaft, 8020 Graz, Eggenberger Gürtel 38, 0316/8015-730, arche@caritas-steiermark.at

Winternotschlafstelle: täglich 18 bis 7.30 Uhr, Eggenberger Gürtel 76, Keller, 0676/88015-8270; winternotschlafstelle@caritas-steiermark.at

Schlupfhaus: Notschlafstelle, Einzelbetreuung, Wohnbegleitung für Jugendliche, täglich 18 bis 9 Uhr, Dienstag bis Freitag bis 11 Uhr, 8010 Graz, Mühlgangweg 1, 0316/482959, schlupfhaus@caritas-steiermark.at; am 25. und 26. Dezember von 18 bis 15 Uhr geöffnet

Marienstüberl: täglich 8 bis 16 Uhr, Frühstück, Mittagstisch und Nachmittagsjause, 8020 Graz, Mariengasse 24 (Eingang Kleiststraße 73), 0316/8015 302, marienstueberl@caritas-steiermark.at

Ressidorf: telefonisch immer erreichbar; für Bewohner rund um die Uhr zugänglich; täglich von 8 bis 0.30 Uhr hauptamtlich betreut, Aufnahme täglich von 8 bis 16 Uhr möglich, am 24.,25.,26.,27. und 31. 12. und am 1. Jänner von 10.30 bis 21.00 Uhr; Notschlafstelle, 8020 Graz, Herrgottwiesgasse 67, Tel. (0316) 8015 738, ressidorf@caritas-steiermark.at

Angebote der VinziWerke in der Weihnachtszeit

Der VinziBus fährt täglich am Abend in Graz zum Augarten, Jakominiplatz und Hauptbahnhof und verteilt belegte Brote und Tee an Hilfsbedürftige. Ausgabestellen: 20 Uhr Augarten, 20.30 Uhr Jakominiplatz, 21 Uhr Hauptbahnhof. 0316/58 58 01.

Freiwilliges Engagement: "Wir haben so viele Leute, die sich beim Vinzibus engagieren, das ist so wichtig", sagen die Verantwortlichen. "Wer aber ehrenamtlich mitmachen will, kann sich beim Vinzinest oder Vinzidorf engagieren." Dort sei man noch auf der Suche nach Freiwilligen.

VinziNest, Notschlafstelle für männliche Ausländer, geöffnet täglich von 16 bis 7 Uhr, Einlass von 16 bis 22 Uhr. Kernstockgasse 14, 8020 Graz. 0316/58 58 02.

VinziSchutz, Notschlafstelle für Ausländerinnen, geöffnet täglich von 16 bis 7 Uhr, Einlass von 16 bis 22 Uhr. Dominikanergasse 7, 8020 Graz. Tel. 0316/58 58 02.

VinziDorf, Dauerherberge für männliche Obdachlose. Aufnahme rund um die Uhr. Leonhardplatz 900, 8010 Graz. 0316/58 58 03.

VinziTel, Notschlafstelle für Frauen, Männer und Paare. Aufnahme rund um die Uhr. Lilienthalgasse 20, 8020 Graz. 0316/58 58 05.

Haus Rosalie, Notschlafstelle für Inländerinnen. Aufnahme rund um die Uhr. Babenbergerstraße 61a, 8020 Graz. 0316/58 58 06.

VinziLife, längerfristige Unterkunft für Frauen mit psychischen Belastungen. Wolkensteingasse 43, Graz. 0316/58 12 58.

