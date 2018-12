Es ist erneut ein unrühmlicher Dreifachsieg: Die drei Stationen, die die meisten Feinstaub-Überschreitungstage messen, stehen alle in Graz. Und in den kommenden Tagen steigt die Belastung wieder.

An der Messstation in Graz-Don Bosco wird österreichweit die höchste Feinstaubbelastung gemessen © Elmar Gubisch

Der Rückblick ist genauso trüb wie die Vorhersage: Die Feinstaubbelastung war und ist in Graz extrem hoch. Der Jahresrückblick zeigt: Die drei Orte mit der schlechtesten Luftgüte österreichweit stehen alle in Graz. An der Spitze steht Don Bosco mit 37 Überschreitungstage (Stand 20. Dezember), damit sind auch einmal mehr die von der EU erlaubten 35 Feinstaub-Tage überschritten.

