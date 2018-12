Am Hüblerhof in Semriach halten Sonja und Michael Schönbacher drei Esel. Ein vierter Esel komplettiert im Jänner das Quartett.

Zu Besuch am Eselhof

Sonja und Michael Schönbacher verwöhnen ihre Esel ab und zu mit schmackhaften Äpfeln © Pachernegg

Elsa, Alfons und Marco galoppieren entspannt durch ihre Gehege. So unterschiedlich das Äußere der drei Esel auch ist, so wichtig sind sie einander. „Esel sind Herdentiere. Man sollte sie auf gar keinen Fall alleine halten“, erklärt Sonja Schönbacher. Gemeinsam mit ihrem Mann Michael hat sie vor zwei Jahren die drei Esel angeschafft. „Wir waren auf der Suche nach passenden Tieren, haben Elsa im Internet entdeckt und gleich zu uns geholt“, erinnert sich Michael Schönbacher. Die beiden anderen Tiere stammen von der „Eselrettung Österreich“ von Ulrich Kettner in Leoben.