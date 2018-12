Am Donnerstag um 17.15 Uhr ereignete sich in der Grazer Körblergasse ein Raubüberfall.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Billa-Filiale in der Grazer Körblergasse wurde am Donnerstag überfallen © (c) Stefan Pajman/ballguide

Eine Filiale des Lebensmittelhandels Billa ist am Donnerstag um 17.15 Uhr in der Grazer Körblergasse überfallen worden. Mitten im Weihnachtsgeschäft betrat ein Unbekannter das Geschäft und forderte Geld. Die Kassiererin erklärte offenbar mehrfach, dass sie nicht an das Geld komme. Letzendlich flüchtete der Täter zu Fuß und ohne Beute, nachdem eine Kollegin einschritt. Eine Alarmfahndung, die vorerst ergebnislos blieb, wurde eingeleitet. „Es bleiben Kräfte verstärkt in diesem Gebiet im Einsatz“, erklärte Polizeisprecherin Madeleine Heinrich.

Der Unbekannte war mit einem Messer bewaffnet, verletzt wurde laut Polizei niemand. Zum Zeitpunkt des versuchten Überfalls befanden sich neben den Supermarkt-Mitarbeiterinnen auch mehrere Kunden im Geschäft.

Mit Messer: Billa in Graz überfallen

Chronologie der Raubüberfälle in Graz

Samstag, 24. November: Raub vis-à-vis der Polizei

Am 24.11. überfiel ein bewaffneter Täter eine Tankstelle - und das direkt gegenüber der Landespolizeidirektion. „Das muss ein Mutiger gewesen sein, wenn man die Nähe zur Polizei bedenkt“, findet Uwe Wenninger vom Landeskriminalamt Steiermark. „Der Mann ist mit einem Messer bewaffnet aufgetaucht. Dann bedrohte er die zu diesem Zeitpunkt alleine in der Tankstelle anwesende Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld.“

Beim Täter handelt es sich laut der Zeugin um einen 1,80 Meter großen Mann im Alter von 25 bis 30 Jahren. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Bekleidet war der Verdächtige mit dunkelblauen Jeans, einer dunklen Jacke und dünnen, grauen Handschuhen. Er hatte eine Kapuze über den Kopf gestülpt.

Freitag, 30. November: Räuber nach Überfall flüchtig

Täter schlug Tankstellen-Angestellten nieder und raubte Tageslosung.

Brutaler Überfall Freitagvormittag in Graz: Ein unbekannter Täter erbeutete die Tageslosung einer Tankstelle. Sein Opfer (50) wurde verletzt und kam ins UKH Graz.

Der Täter war mit Wollhaube und hochgezogenem Schal maskiert. Laut Beschreibung soll er 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und nicht älter als 25 sein. Er war dunkel gekleidet und sprach während der Tat nicht. Die Polizei ersucht um Hinweise: Tel. 0 59 133 65 3333.

Samstag, 15. Dezember: Räuber kam vor dem Aufsperren

Ein Mann überfiel Supermarkt und erbeutete Wechselgeld. Kurz vor Marktöffnung war die Ausgangstür des Lidl-Supermarkts in der Straßganger Straße bereits offen, als am Samstag um 7.40 Uhr früh ein unbekannter Täter hineinmarschierte und direkt weiter ins Büro ging. Dort hielt sich die 30-jährige Angestellte allein auf, ihre Kolleginnen befanden sich noch im Warenlager. Der mit einem schwarzen Kapuzenpullover und schwarzem Tuch maskierte Räuber forderte „alles Geld“ und bedrohte die Angestellte mit einem Elektroschocker. Als die Frau kurz aufschrie, aktivierte der Mann die Waffe sogar kurz, verletzte die Frau aber nicht. Sie händigte dem Räuber das Wechselgeld aus, damit floh er aus dem Geschäft. Eine Alarmfahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, blieb ohne Erfolg.

Beim Landeskriminalamt hofft man auf Zeugenhinweise: Tel. 0 59 133 - 60 3333.