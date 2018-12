Kleine Zeitung +

Geschichten, die Graz bewegt haben Grazer Traditions-Konditorei sperrt endgültig zu

Was Graz in diesem Jahr bewegt hat: Im Juni schickte Gert Liebisch das legendäre "Zafita" in Pension und sorgte damit für Schlagzeilen. Im Herbst kam dann aber die frohe Botschaft: Im nächsten Jahr gibt es in der Girardigasse erneut eine Konditorei.